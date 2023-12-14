開工派私家靚湯 黃宗澤慶生有美相伴

無綫3套劇集早前同步在內地拍攝，當中《法證6》的主角黃宗澤日前獲同劇演員蔡潔等慶祝43歲生日，他禮尚往來送上「波記」靚湯。至於張曦雯及龔嘉欣前晚出席《企業強人》煞科宴，慶祝順利完成拍攝。

無綫劇集《反黑英雄》、《企業強人》及《法證先鋒6 倖存者的救贖》之前在內地拍攝，現時《反》劇已返港拍外景，而《企》劇亦拍畢，並於前晚舉行煞科晚宴慶功。至於《法證6》仍在內地拍攝，男主角黃宗澤（Bosco）昨日43歲生日，同劇演員蔡潔、袁偉豪及戴祖儀等準備巨型蛋糕為壽星送上驚喜。他其後在社交網分享照片，並表示：「不知不覺原來我跟我的好朋友連續過了3個生日呢！」

劇組台前幕後工作人員都對他愛護有加，全因Bosco經常「派福利」所賜，向來喜歡下廚及煲湯的他不時為同事安排每人一壺「波記」私家靚湯，日前更親自送湯給王敏奕、蔡潔及袁偉豪，讓大家甜到入心。

陳山聰克服畏高 另一邊廂，陳豪、龔嘉欣、張曦雯及朱智賢主演的《企》劇前晚舉行煞科慶功晚宴，大夥兒玩得相當開心，因天時地利人和，72日的拍攝相當順利。拍攝期間適逢嘉欣生日，劇組亦有為她慶生。至於陳山聰主演的《反》劇已轉戰香港拍攝，日前他在一場跳樓戲中親身上陣，在3層樓高跳下，工作人員事前替他綁上威吔以策安全，問到有否畏高時，山聰直言：「有㗎，不過係我話要做嘅，因為想逼真啲，放心，我哋好安全嘅！」