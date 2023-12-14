拍《新聞女王》玩自閉 何依婷婚後零包袱 惡補演技

現年29歲的何依婷正值事業上升期，早前卻拋出震撼彈宣布結婚，昨日與未婚夫飛抵峇里，準備周末舉行的婚禮。對於在熱播劇《新聞女王》首次與視后佘詩曼和李施嬅等鬥戲，演技稚嫩的她難免遭到批評，她表示會改進。

無綫小花何依婷早前突然宣布婚訊，她透露早有結婚計劃：「我唔太習慣即刻分享，太早講會有好多輿論同壓力，我想避開呢啲嘢。」她談起未婚夫即甜絲絲：「佢好多嘢都令我覺得佢係一個學習對象，我想學習佢嘅處事方式，點樣理性分析事情，佢令到我好仰慕佢，就算我哋兩個真係有矛盾，佢都唔會唔理我㗎，佢會好認真同我分析個問題喺邊，我哋點樣去解決，同佢一齊真係好舒服。」

依婷不認為婚姻是事業的絆腳石：「我同我另一半都係事業為重嘅人，但我同佢唔覺得婚姻係束縛緊我哋事業，反而令到我哋無後顧之憂向前衝，因為有個令到你好安心嘅人喺度。」

擸提名有滿足感 她在《新聞女王》飾演的「曉薇」是一個患有情緒病和抑鬱症的人，由於拍攝時要醞釀情感，她開工期間經常孤立自己：「我會自己坐埋一邊，呢套劇係我暫時拍過最唔開心嘅劇，連收工都好難平復情緒。」提到早前與高海寧吵架一幕遭網民一面倒狂罵，她直言會努力改進演技：「我唔能夠取悅大部分人，但呢個角色我已經盡咗最大努力，我會一路學習，希望大家見到我嘅進步。」日前劇情講述曉薇直播時，目擊妹妹被車撞倒身亡，她嚎啕大哭一幕極為虐心，成功挽回聲勢，她表示：「呢幾日收到好多觀眾inbox，見到佢哋話好感動，同曉薇一齊喊，我都好開心。」

另外，台慶頒獎禮依婷有份角逐女配角及女飛躍，問到傅嘉莉是否最大勁敵？她說：「我覺得大家都做得好好，有兩個提名已經係個好好嘅肯定。」