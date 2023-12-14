中娛星動：王一博跨年騷焗住真唱 宋茜要求高惹怨言

內地嚴禁假唱，內地多個跨年騷拒絕咪嘴、調音及假唱。率先官宣的是有勁多唱得之人助陣跨年騷的江蘇衞視，湖南衞視無奈被迫「跟風」，有份演出的女星宋茜卻因太認真，被舞蹈員在網上狂轟嫌三嫌四。

台灣天團五月天之前在上海開騷涉嫌假唱，事件鬧得沸沸揚揚。風波似乎有蔓延趨勢，湖南衞視芒果TV跨年晚會及江蘇衞視跨年演唱會都官宣強調「真唱」，即全程開咪Live，拒絕咪嘴、調音及假唱，發文一出即引來網民關注，更討論有哪些歌手藝人可以完全真唱。有指率先要求真唱的是江蘇衞視，其跨年騷演出者有唱得的張靚穎、鄧紫棋、單依純、李宇春及陶喆，而有傳湖南衞視遭對方P圖惡搞要真唱，現時騎虎難下。據悉，湖南衞視跨年晚會於12月31日在海南舉行，是次活動陣容強勁，目前已宣布將有王一博、林俊傑、蔡依林、陳嘉樺、魏大勛、虞書欣、楊紫、楊冪、李現、趙露思、宋茜及組合Twins等出席。

網民預咗有人走音 往年湖南衞視晚會中，楊紫及王一博都有表演，有傳今年王一博將演繹新歌，楊紫的粉絲則期待偶像唱出劇集《要久久愛》及《長相思》主題曲。不少網民對於藝人真唱並不看好，認為晚會嘉賓並非全是歌手出身，全開咪真唱可謂一大考驗，笑指屆時或會出現不少破音、走音的場面。

此外，有份參與跨年騷的宋茜正認真排練演出，卻遭舞蹈員在網上發文炮轟，埋怨她要求甚高：「我真的想發聲，我們一個晚會要跳十幾個大秀的伴舞，她如果需要效果，就自己帶專伴來，我們的排練時間非常有限，沒有辦法可以一心一意專搞她一個，又嫌效果不好，又不自己帶專伴，麻煩你們多想想，你們的姐姐掙點錢能自己請專伴吧。」不過大部分網民都撐宋茜，認為她認真及要求高並無不妥。