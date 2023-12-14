遺作遭拍賣償債 推出無期

周海媚於2013年完成拍攝的電視劇《特別輸送》至今還未播出，成為遺作。據悉，劇集煞科後遲遲未能確定播出時間，之後更被發現出現在拍賣網站，資料顯示劇集的版權及發行權被拍賣，原因是出品方無力償債，被債權人申請法院強制執行，但拍賣結果未有公布。