任達華爆易瘀傷 黃日華直問是否紅斑狼瘡

周海媚一生作品無數，合作過的藝人比比皆是，當中經典劇集《義不容情》拍檔黃日華受訪時透露，曾直接問對方為何塊面一撻撻，是否紅斑狼瘡？當時周海媚說：「哥，得㗎喇！你唔使擔心！」同劇的溫兆倫與周海媚以兄妹相稱，他在社交網悼念：「很難過，真的很難過！」任達華亦早知周海媚健康出問題：「大家合作電影多，好好傾，知道她一直身體麻麻，不能太大力碰她，很容易瘀傷，所以演戲時的動作也會錫住她。」兩人今年6月曾在內地活動上碰面及合照。

曾合作《雌雄大老千》、《情濃大地》等劇作的張兆輝，指周海媚是合作最多的女主角：「佢嘅最後一套TVB作品《神鎗狙擊》，亦係我哋合作嘅最後一套作品。」與周海媚合作無間的陶大宇大感突然：「好唔開心，我哋拍過好多戲，好似《縱橫四海》、《影城大亨》，好奇怪我哋喺TVB冇合作過，但之後合作好多，仲要成績好好，所以記憶好深。」而翁虹與周海媚曾是業主與租客關係：「早年在香港的時候，她租賃過我一個房子，跟我家人還有過交集，真的好惋惜、好難過！」方中信、曾華倩、江美儀等亦有發文致哀。