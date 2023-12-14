生前需吸氧 送院已現屍斑 周海媚病歷疑外洩 全城震怒

女星周海媚驚爆因病離世，令Fans心碎之餘並震怒求提告，皆因網上流傳疑似她的病歷截圖，顯示送院前已喪失意識、二便失禁、停止心跳及出現屍斑等，涉嫌嚴重侵犯病人私隱。有指她生前長期受病魔折磨，全身現瘀痕，更體弱到出入要人攙扶，聞者傷心。

周海媚（海味）生前演活無數膾炙人口的角色，不過相信Fans最難接受的，是她由劇集《倚天屠龍記》的「最美周芷若」，僅於57歲之齡便戲如人生化作另一經典劇《大鬧廣昌隆》中、跟男主角林家棟陰陽相隔的「小芙蓉」。自其工作室前晚發布她於本月11日因病醫治無效的死訊後，網上不斷流傳其消息，當中更瘋傳一張疑似海味的病歷，洩露病人個人資料、病史、診斷及處方等。

該北京某醫院門診電子病歷顯示，病人姓名有「海媚」兩個字，年齡為57歲，過往病歷為高血壓及系統性紅斑狼瘡。資料列明病人獨居，12月11日早上10時被同事發現於家中倒地，當時已喪失意識及二便失禁，推測已停止心跳一小時。病人近一星期咳嗽及呼吸困難，要在家中自行吸氧，送院時已全身僵硬、冰涼，可見屍斑，雙側瞳孔散大，結膜出血，對光反應消失，心跳及呼吸停止。

拍片洩手上瘀痕 雖然病歷未證真偽，但已觸怒全城狂轟「洩密者」缺德，涉嫌嚴重侵犯個人私隱，有網民要求提告，認為洩露身故人資料，行為形同「死後網暴」！昨日北京市順義區衞健委方面表示，已關注相關情況並展開調查：「業務科室在處理這個事情，調查出來後會第一時間對外公布結果。」而最新消息指，北京執法人員亦介入調查。內地律師指出，根據《刑法》相關規定，洩露醫療信息情況嚴重，可能構成侵犯公民個人信息罪，觸犯者或判處3年以上、7年以下有期徒刑及罰款。

網民對海味生前的健康狀況相當關心，有指她近幾年受病魔折磨，傳患紅斑狼瘡致免疫力下降，容易受病毒感染，加上有血小板低問題，她曾在訪問中表示因難於止血而不能生育。有網民在她拍攝的短片發現，她除了面部有紅斑外，手上亦時有瘀痕，猜測之前她在活動上傳因被工作人員觸碰到手臂而發脾氣，可能跟病況有關。另外，有攝影師公開她與工作人員的合照，她的腳部明顯浮腫。

雖然海味近月健康再轉差，但仍抱專業態度堅持演出，有網民分享她最後一次露面的短片，身穿晚裝的她在內地頒獎禮上連唱兩首歌，網民感慨：「10來天前還在現場看她唱歌，說沒就沒了，人啊好脆弱。」有人亦公開她於月前出席活動的短片，見她要工作人員攙扶才能慢慢前行。

范冰冰大讚專業 海味從影38年來曾跟不少內地及港台紅星結緣，當中合作內地劇《武媚娘傳奇》的范冰冰在社交網悼念：「在一起經歷了229天的拍攝與相處，被她極高的職業素養和專業能力折服……海媚姐，一路走好！」同劇台星張鈞甯留言：「從沒想過能見到記憶中的永遠周芷若，因為工作，有幸在《武媚娘傳奇》中見到老師，客氣、耿直、可愛、專業……記得的，還是老師爽朗的笑聲，相信另一個世界，老師也是帶着這樣的笑容。」至於曾演「小龍女」的李若彤上載與海味的合照，寫道：「聽到這個消息非常震驚和難過，10月底我們還有在工作中碰面，沒想到成了最後一次相見，我的老朋友一路走好，願天堂沒有病痛。」