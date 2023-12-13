上演最激「50路」 珍妮花全裸床戰 胸壓任摸

荷里活女星珍妮花安妮絲頓（Jennifer Aniston）主演的王牌劇集《晨早直播室》（The Morning Show）第3季近日上線，其中一集她與前緋聞男友兼拍檔Jon Hamm上演一場超激烈床戲，破天荒全裸上陣「胸壓」對方，成為網民熱話！

珍妮花在劇集《晨早直播室》床戰Jon，全裸出擊「胸壓」對手之餘，更任由拍檔摸胸，難怪有網民看完其激情演出後，留言稱之為珍妮花入行以來最激的一次！珍妮花與劇中另一拍檔慧絲溫達絲般（Reese Witherspoon）在最新一期《綜藝》（Variety）雜誌對談時亦有提及該場戲，自爆拍攝前工作人員曾問她是否需要「房事指導員」講解「動作」，她笑說：「我嚟自古代，所以當時就諗『即係咩意思？』拍攝中途佢哋問我係咪OK，我就話『夠喇，呢個已經夠晒令人尷尬！』其實我哋（她與Jon）經驗豐富，可以解決到呢個問題。」

網民有讚有彈 珍妮花與Jon的床戲曝光後，網民紛紛在網上展開熱烈討論，有網民大讚他們成功擦出火花：「嗰場戲非常火辣，而珍妮花同Jon產生嘅化學作用好正，佢哋應該多啲合作拍嘢。」不過亦有網民大潑冷水：「有邊個想睇『50路』人士搞嘢？實在令人嘔吐大作！」

另外，珍妮花在同一訪問提及《老友記》（Friends）拍檔馬修培利（Matthew Perry）10月底離世一事，是她首次公開談及拍檔的死訊。她透露馬修出事當天早上，他們曾以短訊聯絡，她隨即向記者展示短訊內容，指馬修當時很開心而且很健康，並已成功戒煙，開始回復狀態，她說：「我想人哋知道佢真係好健康，佢好努力工作。我深深地惦念住佢，我哋全部人（拍檔）都係，佢真係令我哋開懷大笑。」