暢所欲玄：龍年生肖開運錦囊：牛、虎、兔

牛：★太歲相破之年，宜貼身佩戴鼠形生肖飾物助旺。★「捲舌」入主令人際關係更疲弱，宜加以化解流年三碧是非星方位。★貴人與好運加持有利事業上揚，宜擺放紫晶再加強人緣及財運。★家宅運受衝擊，宜為長輩裝修家居，並多作贈醫施藥或施棺善舉。★龍年容易與伴侶關係疏離，宜努力改善溝通及培養共同興趣。

虎：★驛馬臨門宜多往外闖，大利出差、進修或拓展海外市場。★易有意外驚嚇之象，出門除預先購買保險，也要加倍注意安全。★精神壓力較大之年，宜多接觸大自然放鬆身心，並適合佩戴茶晶或黑曜石。★流年有利異地情緣，惟發展亦緩慢，宜專注事業發展為佳。★龍年之後的蛇年屬「刑太歲」，宜提早於第四季作好部署。

兔：★擺脫了「本命年」有重上軌道之象，宜放慢腳步，凡事保守為上。★太歲相害人事關係複雜，宜貼身佩戴豬形及羊形飾物化解衝擊。★流年未有吉星飛臨，建議將目標調低，不宜給予自己太大壓力。★情緒起伏較大，容易精神緊張，建議佩戴或擺放白水晶穩定情緒。★健康運頗有隱憂，宜增加保健養生開支，主動破財反可穩定運勢。

堪輿學家麥玲玲師傅