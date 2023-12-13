彭于晏酒窖打交割傷手

台灣型男彭于晏於新片《潛行》飾演執法人員，與影帝林家棟等打戲連場，其中一場酒窖打鬥戲由動作導演錢嘉樂親自指導，令他愈拍愈起勁，過足打癮。另一場戲中，他需要倒在一大堆碎裂玻璃樽上，期間不慎被玻璃割傷手部，但仍忍痛完成。拍攝當日正是他41歲生日，獲家棟送蛋糕慶生，非常驚喜。