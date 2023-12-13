拒進軍樂壇做老屎忽 麥明詩恨生B 隨時主動求婚

「十優港姐」麥明詩為代言產品拍攝跳唱MV，但坦言無意出道做歌手。早前她公開認愛，與盛勁為甜蜜放閃，還透露希望早點生BB。

麥明詩近日以子宮頸癌測試產品代言人身份到科學園出席活動，席間播出她跳唱的宣傳MV《YES WEE CAN》。她受訪時表示今次是首次唱歌，事前有專誠排舞及在沖涼時練歌，笑言經過後期製作後，也滿意歌喉，問到是否有意出道做跳唱歌手？她笑說：「唔好喇！之前冇人發掘我，太遲喇，有啲老屎忽。」

媽咪幫手湊細路 麥明詩指現時要專心手上工作及好好規劃人生，故無意出道做歌手。早前與盛勁為公開戀情的她，被問到是否有意結婚生BB？她笑說：「想生BB，以結果為目標，過程就唔好理，因為想趁阿媽仲有心有力，可以幫我湊BB嘅時候生。（準備好生BB？）無論心理同生理都要準備，所以要早啲計劃，同埋要努力賺錢。（幾多歲前生BB？）要幫我問吓佢（指盛勁為）喎！」

剛過32歲生日的她透露會請朋友及家人食飯慶祝，二人世界則留待其他時間。問到男友盛勁為會否驚喜求婚？她笑說：「呢方面我唔會有期望，因為有期望就會失望，同埋我個人唔係咁被動，唔需要等人做呢啲嘢，自主人生嘛，哈哈！」