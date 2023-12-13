感激親友做救兵 江若琳海港城揀禮物 送聖誕祝福

今年聖誕對江若琳來說意義重大，因為是她與兒子Owen共度的首個聖誕。她視兒子為天賜禮物，讓人生充滿幸福，並自揭早前撇下兒子與老公去旅行，但全程手機不離手，早晚監控着兒子的動態，更索性將手機放在枕邊陪伴入睡。

江若琳（Elanne）和老公蕭唯展（Oscar）對聖誕節有情意結，5年前結婚也選在聖誕前夕，今年是他們跟6個月大的Owen共度的第一個聖誕，她感恩每朝醒來，第一眼就看到兒子。早前她與老公到泰國度假，出發時還很雀躍，但抵埗後就每日倒數回港的日子，恨不得立即回家抱着兒子睡覺，她說：「原來做了媽媽後，出門旅行會變得誇張，經常看着家裏的監視器，第一晚老公已經說『你夠了吧！』我由早上6點就紮醒，然後一直開住視像，放在床邊陪自己睡覺，發現BB在大喊，我即時狂呼BB哭了，忘記自己身在外地。」她稱兒子很黏人，愛攬着她的手臂睡，雖然疲勞但感覺很甜，笑言一世也離不開他。

睇中商場交通方便 她希望趁聖誕節，感謝家人和朋友為她這位新手媽媽分擔不少煩憂，早前她現身海港城Christmas Shopping，為親友挑選聖誕禮物，覺得商場一站式店舖齊全，交通便利及方便泊車尤其重要，可讓她趕快回家陪兒子。Elanne透露去了著名英國殿堂級音響品牌KEF，揀選無線揚聲器組合：「我的家人很喜歡在家播音樂，舊式的揚聲器有很多電線，左搖右擺很不方便，所以想買一對嶄新設計的無線揚聲器，讓他們可以盡情享受高保真音效帶來的難忘體驗。」

難忘老公送調味粉 Elanne指家人很注重衞生，經常洗手令手部乾燥，所以她到個人護理產品專門店RAZE，挑選純素的護膚潔手液：「這款護手霜成分天然，具持久保濕因子，而且能被肌膚快速吸收，有效修復肌膚。」

談到最難忘的聖誕節禮物，Elanne指是Oscar送的調味粉，亦是他送的第一份聖誕禮物，當時她身在內地工作，老公就購下10包不同味道、她很喜歡的調味粉，再附上親手寫的聖誕卡寄給她，她憶述：「叫我每天吃一包，吃完10包就回港，到時他再帶我去那間餐廳，吃我最喜愛的味道。」令她感到又Sweet又浪漫。