譚凱琪奉旨炫富 陳煒爭巨額家產 向奶奶動粗

陳煒、譚凱琪、林秀怡與施焯日等昨日在將軍澳電視城為劇集《非份之罪》新單元進行造型，陳煒表示今次角色挑戰相當大，過往雖然演過奸角，但今次反差極大，角色為謀取一億家產而不惜一切，她說：「總之就係嗰種『人不為己、天誅地滅』嘅人，同奶奶盧宛茵仲有爭執打戲，真係唔知點打，好心痛，好驚整親佢。」講到現實中的婆媳關係，她直言非常好，所以今次角色是演藝大挑戰，要好好拿捏。施焯日在劇中飾演陳煒有輕度智力障礙的兒子，他笑說：「導演叫我做番自己就得。」