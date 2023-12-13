譚凱琪奉旨炫富 陳煒爭巨額家產 向奶奶動粗
藝人陳煒在新劇中，為謀奪家產而不擇手段，與奶奶爆發衝突兼動粗。現實生活中婆媳關係極好的她，直言被角色考起，視為演藝大挑戰。
陳煒、譚凱琪、林秀怡與施焯日等昨日在將軍澳電視城為劇集《非份之罪》新單元進行造型，陳煒表示今次角色挑戰相當大，過往雖然演過奸角，但今次反差極大，角色為謀取一億家產而不惜一切，她說：「總之就係嗰種『人不為己、天誅地滅』嘅人，同奶奶盧宛茵仲有爭執打戲，真係唔知點打，好心痛，好驚整親佢。」講到現實中的婆媳關係，她直言非常好，所以今次角色是演藝大挑戰，要好好拿捏。施焯日在劇中飾演陳煒有輕度智力障礙的兒子，他笑說：「導演叫我做番自己就得。」
生B順其自然
至於譚凱琪在另一單元飾演拜金人妻，劇中享盡榮華富貴，任意揮霍老公的金錢，炫耀富貴生活，她直言扮演闊太感覺好爽：「想買乜就買乜，現實中我係一個慳妹，唔會揮霍，買嘢會諗過先買，亦會咁樣教個女，但老公就盡量滿足個女。（生多個？）如果再生多個就冇時間見大家，順其自然。（拍劇唔捨得個女？）佢好乖，臨出門口同佢講『我哋聽日先見』，跟住同佢擁抱、錫錫，好Sweet。」
人人做記者
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