11月最後公開露面 舊拍檔林家棟：希望佢安息！

周海媚多年前曾與影帝林家棟合作無綫經典劇集《大鬧廣昌隆》，相隔多年觀眾仍然相當難忘。2017年兩人更齊齊接受黎芷珊主持的節目《最佳拍檔》訪問，如今周海媚離世，家棟昨晚受訪時謂：「聽到消息我都好唔開心，因為第一次同佢合作就咁成功，而且當時喺大家心目中佢都係我哋嘅女神，我同佢合作拍《大》劇時好愉快，好多好好嘅回憶，早幾年我哋都有齊齊做黎芷珊個節目，之後我就真係冇同佢聯絡喇！希望海媚安息，亦希望佢嘅家人節哀順變。」

今年10月，有傳周海媚被飛出音樂匯演活動，但相隔數日她聯同藝人趙雅芝、李若彤、陳浩民出席假上海外灘舉行的晚宴活動，身穿藍色裙的她當時還與一眾嘉賓談笑風生，全不似身體不適。至11月她出席活動，並抱着熊貓公仔拍照，狀態不俗。

對於海味爆死訊，陳浩民說：「好突然，上次一齊工作還好好的，真的好可惜，人生無常，願珍惜眼前人。親友們節哀順變。」而趙雅芝說：「很突然，願她一路走好！」