《Barbie》橫掃金球獎9項提名 瑪歌大熱爭影后 勁敵愛瑪拔頭籌

國際年度影視界盛事、《第81屆金球獎》將於香港時間下月8日早上舉行，提名名單昨晚公布。今年暑假橫掃全球票房的《Barbie芭比》（Barbie）不負眾望，共獲9項提名，其中人氣女星「Barbie」瑪歌羅比（Margot Robbie）更與《Poor Things》的奧斯卡影后愛瑪史東（Emma Stone）爭奪歌舞／喜劇組影后提名。

除了《Barbie》的瑪歌羅比獲最佳女主角提名之外，「阿Ken」賴恩高斯寧（Ryan Gosling）亦獲最佳男配角提名。影片亦同獲歌舞／喜劇組最佳電影及導演等9項提名。瑪歌和愛瑪史東爭最佳女主角之外，另一金像影后妮妲莉寶文（Natalie Portman）亦憑大獲好評的新作《五月的你，十二月的她》（May December）獲提名，而《調教你處男》（No Hard Feelings）的金像影后珍妮花羅倫絲（Jennifer Lawrence）同告入圍。至於劇情組影后方面亦競爭激烈，《花月殺手》（Killers of the Flower Moon）的新星Lily Gladstone和《從前的我們》（Past Lives）的美籍韓裔女星Greta Lee「越級挑戰」，和《大師級愛情》（Maestro）的嘉莉慕萊根（Carey Mulligan）等爭獎，鹿死誰手有待揭盅！

里奧仔同「奧本」施利安爭帝 至於影帝方面，劇情組有《花》片的里奧勒度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）與《大師級愛情》的畢利谷巴（Bradley Cooper）和《奧本海默》（Oppenheimer）的施利安梅菲（Cillian Murphy）等爭獎。今次是里奧仔入行以來第14次入圍《金球獎》，他之前已3度封「金球影帝」。其同片拍檔羅拔迪尼路（Robert De Niro）亦獲最佳男配角提名，《花》片共擸6獎提名。雙雙獲提名的羅拔與里奧仔日前一同現身於邁阿密海灘舉行的《巴塞爾藝術展》，里奧仔與索模女友Vittoria Ceretti同往，至於羅拔就與女兒Drena及孫仔Julian現身。

宮崎駿新作爭最佳動畫 而值得一提的是日本動畫大師宮崎駿的新作《蒼鷺與少年》獲最佳動畫提名，今次是繼2014年的《風起了》獲提名最佳外語片之後，宮崎駿再有新作入圍爭金球。同片的日本電影配樂大師久石讓亦獲最佳原創配樂提名。

而爭奪金球影后前，愛瑪率先獲「洛杉磯影評人協會」（LAFCA）選為今年電影獎最佳主角，而日前憑法國電影《墮下的對證》（Anatomy of a Fall）於《歐洲電影頒獎禮》獲影后的德國女星Sandra Hüller同獲此殊榮。至於最佳動畫就由《蒼》片奪得，《蒼》片亦同時被「波士頓影評人協會」選為最佳動畫，《花》片的Lily Gladstone則獲此協會的影后殊榮。

另方面，《金球獎》未舉行已負面新聞多多，除了有傳今屆繼續不獲眾星支持外，舉辦頒獎禮的「荷里活外國記者協會」（HFPA）亦因找不到主持人而頭痛，據知他們先後向多位明星包括大騷主持經驗豐富的諧星基斯洛克（Chris Rock）、美籍亞裔諧星黃艾莉（Ali Wong）、Jason Bateman及Will Arnett等作邀請，但全數被拒。