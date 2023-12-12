暢所欲玄：太歲壓祭主

在每一年的民曆（即俗稱通勝）的內頁中，有一頁寫上每年之八卦方位吉凶圖，此圖之右方寫有太歲壓祭主一欄，比如今年癸卯年，太歲壓祭主為壬子年生人、辛酉年生人、庚午年生人、己卯年生人、戊子年生人及丁酉年生人，於下葬時避之吉。

何謂太歲壓祭主，即當年干支為之太歲，太歲乃當年之主宰，坐鎮中宮，統領八方，乃當年最大最權威也，故受其所壓者，於做葬下棺時必須迴避，因恐受煞氣所沖，繼而產生不良之影響。小則身體欠安、運程欠佳，大則身患重疾、破財，所以寧可信其有，不可信其無，總而言之，避之則吉也。

每一年都有六個不同干支出生的人，都會犯上太歲壓祭主的，今試簡述如下：此套公式是以九宮飛吊而來，是以該年天干地支入中，順飛而行，當某干支入中，此干支的主人，便受太歲所壓了。

如今年癸卯入中，甲辰在乾、乙巳在兌、丙午在艮、丁未在離、戊申在坎、己酉在坤、庚戍在震、辛亥在巽、壬子便入中了，故壬子年生人便受太歲所壓了，其餘的受太歲所壓之生人，可依此法而得知了。

玄學家伍立群