無綫歌唱真人騷《中年好聲音2》繼續進行淘汰賽，於最新一集中，安雅希與古淖文同樣以86分獲得全晚最高分，麥素華被淘汰，安雅希透露原本想挑戰唱快歌，但因為是PK賽，為求安全最終選擇唱情感歌，而上回合獲得破紀錄93分的她，今次表現雖不及上次，但發揮仍然不俗，獲張佳添嫌歌短唔夠喉！