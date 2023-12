姚焯菲拍住聲夢開騷 唔覺有人暗戀

Jessica新歌MV有睇頭

同場的Jessica坦言希望可約見香港朋友,幾日後就飛抵新加坡,1月時再到馬來西亞舉行巡唱。又透露和華裔美籍歌手Amber Liu合作的新歌《Get It Got It Good》快將推出,其MV充滿震撼。Jessica在現場還主動走向粉絲揮手及簽名,大派心心,相當識做。