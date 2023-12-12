姚焯菲拍住聲夢開騷 唔覺有人暗戀
韓國女團少女時代前成員鄭秀妍（Jessica）、姚焯菲（Chantel）、陳穎欣（Yanny）及上山詩鈉女兒Hilary等昨晚出席品牌概念店開幕。
Chantel受訪時表示今次將留港個半月，除了跟家人慶祝聖誕及新年外，亦會投入工作：「要錄音，拍MV，商演，最重要係同15位聲夢學員舉行第2次演唱會，因為好耐未試過見齊15個，今次機會好難得，同埋After Class仲有合體演出。（係咪檔期已排滿？）未係，仲有位攝。」談及聲夢學員Aska（張馳豪）讚她變靚，她說：「我有冇變靚就唔知，不過喺新西蘭讀書就學識獨立，個人都成熟咗，（Aska暗戀你？）唔會啦，佢似爸爸咁，好照顧我哋。」
Jessica新歌MV有睇頭
同場的Jessica坦言希望可約見香港朋友，幾日後就飛抵新加坡，1月時再到馬來西亞舉行巡唱。又透露和華裔美籍歌手Amber Liu合作的新歌《Get It Got It Good》快將推出，其MV充滿震撼。Jessica在現場還主動走向粉絲揮手及簽名，大派心心，相當識做。
同場的Yanny本月22號就34歲生日，和圈外富貴男友拍拖7年的她不心急結婚，更自認是好女仔，有信心男友無法離開她。
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