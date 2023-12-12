姚焯菲拍住聲夢開騷 唔覺有人暗戀

Chantel受訪時表示今次將留港個半月，除了跟家人慶祝聖誕及新年外，亦會投入工作：「要錄音，拍MV，商演，最重要係同15位聲夢學員舉行第2次演唱會，因為好耐未試過見齊15個，今次機會好難得，同埋After Class仲有合體演出。（係咪檔期已排滿？）未係，仲有位攝。」談及聲夢學員Aska（張馳豪）讚她變靚，她說：「我有冇變靚就唔知，不過喺新西蘭讀書就學識獨立，個人都成熟咗，（Aska暗戀你？）唔會啦，佢似爸爸咁，好照顧我哋。」