戰戰兢兢 唔敢合照 陳家樂恨掂梁朝偉 大膽嗌加戲

英皇電影《金手指》演員陳家樂、周家怡、白只、楊偲泳、何啟華等昨日在中環出席終極預告片宣傳活動。陳家樂、周家怡與何啟華分享與梁朝偉合作的感受，皆表示戰戰兢兢。家樂透露拍攝時向導演要求加戲要接觸梁朝偉：「場戲同梁生係有衝突，但係劇本冇寫有身體接觸，我就問導演可唔可以掂吓佢，導演話你都幾夠薑喎。拍嗰陣真係好緊張，口都震埋，其實係自己畀自己嘅壓力，導演都叫我哋唔可以有當自己係新人嘅心態，要自己慢慢調節。」

周家怡則透露在片中要向偶像梁朝偉動粗，她說：「要有好大嘅勇氣，先可以打落去，都拍咗兩三個Take，感覺好正。覺得同梁朝偉嘅戲唔係好夠喉，希望下次再有機會合作。」

何啟華指第一場戲就是與梁朝偉同場，最記得當時他與胡子彤、楊天宇、徐浩昌皆緊張到講對白也食螺絲，他笑說：「喺梁朝偉面前好似唔識做戲咁，其實佢係好友善，會主動同我哋傾吓偈。」他又指在片場上不願犯「低級錯誤」騷擾到梁朝偉，而沒有合照留下遺憾：「大家都流晒口水，但係冇人敢開口影合照，又唔後悔嘅，有就無憾囉，睇吓首映有冇機會，或者到時四個一齊開口。」