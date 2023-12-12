中娛星動：冰釋前嫌 安慰「過氣情敵」 李靚蕾教尋找快樂 疑撐徐若瑄

台灣女星徐若瑄（Vivian）前日宣布離婚，令全城嘩然，然而曾被指介入王力宏與李靚蕾婚姻的她，卻受到「前情敵」安慰，李靚蕾昨日罕有發文，儘管沒有開名，但字裏行間擺明力撐失婚的Vivian。

歌手王力宏在2021年被前妻李靚蕾指控出軌Vivian，當時Vivian連發3篇聲明，強調沒有介入對方婚姻，又獲他們道歉，冰釋前嫌。然而Vivian前日宣布與有米老公李雲峰離婚，李靚蕾在這個敏感時期忽然發文，大談今年身邊的開心事，更教導如何尋找生活中的快樂，似乎是想藉此安慰失婚的Vivian。

她寫道：「快不快樂不是取決於發生在我們身上的事，而是取決於我們看見和感受到的是甚麼，人生中的不如意，有時候反而會帶我們踏上意想不到的旅程，讓我們看見更美好的風景，願我們新的一年，都能提起勇氣，騰出空間，讓更美好的人事物，能有空間，來到我們的生命裏。」網民指其一字一句都是給失婚婦人的鼓勵，希望以過來人的身份，藉此鼓勵Vivian走出離婚陰霾。

王力宏破軟封殺傳聞 而被「蕾神之錘」重創事業，避走內地市場的王力宏，一度被網民以為他被軟封殺。不見兩年，他前日正式在江西南昌舉行演唱會，又彈奏價值百萬新台幣的龍形結他「巴哈姆特」，一連勁唱《蓋世英雄》、《天地龍麟》，令全場歌迷熱血沸騰。據知他發高燒到39度也抱病上陣，為搵人仔搏到盡。

一班粉絲終於盼到他回內地開騷，不惜落重本砸錢租下地鐵車站燈箱、大樓LED電視牆等盛大歡迎王力宏，粉絲一見偶像登場，立即尖叫甚至爆喊。面對熱情的粉絲和門票銷情理想，王力宏在騷後亦急急發文，宣布元旦福利騷將於明年1月1日於杭州舉行，轉頭又大賺一筆，難怪網民都希望他上春晚。