最驚遞咪冇人唱 張學友拉筋勵志 夢想唱到90歲！

張學友前晚為第10次香港站個人演唱會開鑼，除了以靚聲會觀眾，還施展最耍家的一字馬，自言逾60歲也能成功開騷，寄語大家不要放棄夢想，揚言會一直拉筋保持柔軟，目標打破契爺胡楓以90歲之齡開騷紀錄。

「歌神」張學友的《張學友60+巡迴演唱會》香港站前晚於紅磡拉開帷幕，開場以巨型LED螢幕投放出立體的海浪影像，學友以《留住這時光》開場，其後以全黑皮衣造型，在舞者伴隨下氣勢登場演繹《Ooh La La》，帶動全場氣氛。之後他一連唱出多首名曲，演繹《我應該》時加插吹口哨部分，至《等你等到我心痛》時，現場播放學友與舒淇拍攝的劇情片段，結尾還有金燕玲出現，令觀眾驚喜不已。

鼓勵歌迷堅持夢想 學友演繹完《我真的受傷了》後，跟現場觀眾打招呼：「大家好嗎？山頂嘅朋友好嗎？每次嚟到紅館唔講呢句唔舒服。今日係巡迴演唱會第67場，返到嚟香港冇咁緊張，但始終有一種壓力。因為第一次做三面台咁近距離，好想伸手同大家握手。另外一個緊張係，好多朋友睇住我大，60+係一個乜嘢概念？開完半世紀演唱會，今次再開60+演唱會，眨吓眼就已經到咗60歲。」

其後，學友突然在台上表演一字馬，他說：「我喺屋企試一試，60歲都仲可以做到，開始有諗過係咪可以開到一個60+演唱會？今次開到係夢想成真，希望大家唔好放棄夢想，原來係得嘅！我依家仲諗緊係咪可以開70+演唱會，我會一路拉筋，目標係打破修哥（胡楓）紀錄，90歲仲開演唱會，希望我90歲時，仍然可以攞住支咪唱。」至於安歌部分，學友唱出《李香蘭》、《她來聽我的演唱會》，他坦言：「其實我好驚遞咪出嚟冇人唱，唔知係咪因為今次三面台大家坐得好近，你哋今日唱得特別大聲。我係1985年出第一隻唱片，到1990年大家聽到《每天愛你多一些》先更加認識我。」最後學友以一曲《吻別》為首場演出畫上圓滿句號。