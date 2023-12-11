娛樂

Arabella闖禁忌森林

英國求愛真人騷《求愛島》（Love Island）女星Arabella Chi不時於社交網分享性感相冧粉絲，她早前晒出穿上黑色比堅尼，站在森林附近泳池旁的照片，大騷火辣身材，她留言：「禁忌森林。」她之後換上白色比堅尼，坐在花園中的梳化上拍照，又在紫色花樹旁搔首弄姿，留言表示：「苦中帶甜。」
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