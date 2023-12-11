做完手術未消腫 韓韶禧鼻樑變高 惹整容疑雲

日前首度襲港的韓國「最美小三」韓韶禧，出席活動的照片在網上瘋傳後，被網民質疑她隆鼻，她澄清因鼻炎動了手術而有意外收穫，令鼻子變得更高挺，強調絕對沒有整容。

憑韓劇《夫婦的世界》上位的韓韶禧，因標致五官而獲視為最佳整容樣辦。日前她首度來港出席時尚品牌活動，相關照片隨後熱爆網絡，有網友驚覺她的鼻子跟以往不太一樣，鼻樑似乎變得更高挺，整容之說傳得甚囂塵上。韓韶禧回應指早前因為鼻炎動了手術，還沒完全消腫，又強調：「我絕對沒有注射其他物料隆鼻，看起來高挺是因為手術後浮腫還沒消退。」

推介書成暢銷作 帶貨力強的她，早前接受雜誌訪問，推介最近正閱讀葡萄牙作家Fernando Pessoa的著作《不安之書》（《The Book of Disquiet》），當中一段內容令她留下印象：「一天24小時除了睡覺，其餘時間都處於不安，我們睡覺或運動，哪怕一個單純小動作也會讓我們忘記不安。不安就像一張薄紙，我們要小心翼翼不要堆積它，今日事今日了，明日的不安明日就清理掉，不要堆積。」該書因為她的推介而成為暢銷作，更迅即被搶空，出版社立即宣布加印。

另外，韓韶禧與朴敘俊合作的新劇《京城怪物》將於下周五上架，朴敘俊最近除了忙於宣傳新劇，還抽空亮相金牌製作人羅英錫的網絡節目，二人又一起為即將入伍的天團防彈少年團成員V提早慶生，令壽星仔驚喜萬分。