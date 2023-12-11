暢所欲玄：2023年最後一個月

不知不覺2023年只剩下最後一個月了。由於這幾年訊息混亂，令新年和農曆新年弄得不清不楚，一些活動或媒體於2023踏入2024午夜12點玩倒數是對，但話要迎接下年龍年，就值得商榷，這是西曆的除夕，不是農曆大除夕。

真正踏入龍年亦不是大年初一，按正宗曆書《通勝》的記錄，2024年（甲辰）年的立春是在西曆2月4日上午10時43分，早一分鐘仍是兔年。多年來每當大年初一都出現混亂情況，好多媒體一到大年初一零時馬上報道找到第一個於當年生肖出生的BB。如果按大年初一是用農曆計，一日開始用子時計，即午夜11時已是下一日的開始，那又為甚麼用西曆12時來計一日的開始？

如果你為一個人去批八字命運，必須嚴肅尊重中華傳統文化，不能馬虎。玄學被人以非精密科學來對待，但如果有問題，不能至今仍站得穩。

2023年最後一個月，請告訴自己，老天爺給你的劇本，每一個篇章皆有意義，好的壞的經歷，都能從你的出生年月日時（八字）計算出來。

人生的得失，惟有時間能讓你看清，今日你因失去某些東西而沮喪，焉知明日不會失而復得？不必害怕為時已晚，在人生路上永遠步履不停的人，才能與想要的生活碰個滿杯。

堪輿學者元海