黃祥興拗手瓜 百人圍觀

型佬黃祥興與藝人張智陽近日在街頭為宣傳車展拗手瓜，吸引數百名巿民圍觀，期間他與火辣車女郎合照，全程目不斜視。他透露平日會帶子女參觀車展，讓小朋友認識香港的汽車文化，問到Dream Car，他坦言揀車以家庭為重，七人車或大型的四驅車最適合。