視帝譚俊彥（Shaun）忙於在深圳拍攝無綫新劇《企業強人》，但近日有台慶劇《新聞女王》及英皇電影《爆裂點》兩套新作面世，保持曝光率。他表示《新》劇要感謝拍檔佘詩曼，雙方合作愉快，講到《爆》片則感謝導演給予機會他擔任重要角色，雖然拍攝過程要應付不少動作場面，又要騷肌，但笑言非常享受。