出歌開騷做到足 Lolly Talk滿意成績 攞獎平常心

女團Lolly Talk、COLLAR成員Winka（陳泳伽）及藝人王賢誌等昨日出席活動，Lolly Talk表示聖誕期間會天天見面，除了參與活動，亦會為兩位12月生日的隊友慶生，並表示對團隊今年表現相當滿意：「好開心，跟住自己嘅步伐，出歌同開演唱會。（攞獎更開心？）攞獎平常心。」她們表示來年會完成「數字系列」餘下的兩首歌，之後會構思新系列歌，笑言會考慮以食物作主題。

王賢誌唔想再講鄭嘉穎

王賢誌透露正計劃籌備新一輯《仔仔一堂》真人騷，談到表哥鄭嘉穎近日受批評，他則被指於網上炮轟有人是「雙面人」正是暗批鄭嘉穎，他解釋說：「我冇講過係佢，事情應該告一段落，再講就悶。（嘉穎有冇聯絡你？）冇任何人搵過我，被訪問過嗰啲全部都冇搵過我。」不過他承認有留意新聞，知道馬國明即將結婚，遂祝福他婚禮一切順利。