陳家樂借對白冧老婆 衛詩雅恨佗B開戲 拍分娩實錄

藝人陳家樂、衛詩雅和金燕玲昨日出席英皇電影《不日成婚2》的茶敍，衛詩雅笑稱希望懷孕時可以入產房拍電影，將整個懷孕過程紀錄下來。而陳家樂則指太太連詩雅很喜歡他在電影中飾演的阿佳，認為該角色十分體貼。

金燕玲坦言生日願望是身體健康，希望大家多多入場支持電影。問到會否想開拍續集？金燕玲說：「梗係要啦，續集講衛詩雅大肚。」衛詩雅亦表示希望在真正懷孕的時候拍攝，甚至可以跟入產房拍，被燕玲取笑是紀錄片。她們更指如果陳家樂太太連詩雅率先懷孕，可以「借肚」拍攝。

曾應承除衫唱歌

陳家樂指電影除了延續上集一貫的搞笑風格，更加插了很多感動場面：「冇諗過喜劇會有觀眾喊住同我分享。」談到陳家樂曾自爆用戲中對白向太太求婚 ，他笑指太太不僅沒有生氣，還認為角色阿佳的性格很好，非常體貼又支持老婆。講到票房大收時要怎樣慶祝？衛詩雅指家樂曾答應會一邊唱歌一邊脫衣，陳家樂急忙否認，說今次電影主題曲是跟戲中拍檔朱栢康和岑珈其合唱，但一直沒有正式場合可以表演，因此希望可以在頒獎典禮上或各大春茗上登台獻唱。