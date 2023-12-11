張馨予做粉紅公主 瞓身出「線」

內地女星張馨予近日現身上海活動，穿上粉色低胸閃片紗裙，毫不吝嗇晒4吋事業線及豐滿上圍，還分別上載室外、室內兩輯靚相。張馨予表示很久沒穿粉色裙子，引來網民紛紛留言大讚她美麗，當中有人讚嘆馨予側顏很美，亦羨慕其髮量很多，而馨予即留言玩自爆「有一種東西叫髮片」，其率直個性獲讚真實又可愛。