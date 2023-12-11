中娛星動：與趙麗穎爭做女二慘敗？ 楊冪做得唔怕認 自爆動刀最多

內地女星楊冪天生是美人胚子，事業如日方中，早前她亮相節目，坦承在「新四小花旦」中自己是動刀最多的一位，震驚觀眾。

內地人氣花旦楊冪，有着絕世美顏及玲瓏浮凸的好身材，出道逾30年人氣居高不下。早前，她亮相內地名嘴金星主持的節目，被出名敢言的金星問道：「新四小花旦（楊冪、黃聖依、王珞丹及劉亦菲）裏誰動刀最多？」眾所周知，整容是娛樂圈中藝人最避忌的問題，面對如此尖銳的提問，楊冪從容不迫答道： 「應該是我。我生孩子了呀！」幽默答案贏盡全場掌聲。

金星繼續咬實追問「新四小花旦裏面誰最紅」時，楊冪大方得體地表示：「大家都有各自的領域。」答案可圈可點成功避過難處，身為名嘴的金星當然不收貨，再問：「你就說我最紅怎麼了？」楊冪順風答道：「對，你最紅！」如此機智的回應獲得好評！

否認客串傳聞 另外，導演陳可辛的電影《醬園弄》至今只公布由「國際章」章子怡出任女主角，至於女二仍未正式官宣，但已先後傳過趙麗穎及楊冪是人選之一。最近，又傳出范冰冰亦有份參演。近日網傳電影陣容曝光，女二由趙麗穎參演、楊冪客串，因而引發熱議以及兩邊粉絲互罵。隨後楊冪方面發聲明闢謠，稱客串消息為假。