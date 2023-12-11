前途未明 後浪湧現 菊梓喬唔怕爭：係你就係你！

一直有傳「星夢一姐」菊梓喬因不再受重視決意離巢的消息，昨日她就現身解畫，表示與無綫尚未完約，又指不怕被樂壇新人搶資源，認為機會只要是屬於你，就誰也搶不走。

歌手菊梓喬（Hana）昨日負傷扶拐杖出席活動，對於外界一直傳她離開無線的消息，她澄清說：「究竟係邊個講㗎！我成日覺得好好笑，都唔係我又唔係我經理人，究竟邊個講？我依家同無綫仲未完約。（咁你有冇諗過離開？）冇諗過，呢個要交畀經理人公司佢哋溝通吓，因為我唔係一個人。」又指明年將會與無綫正式完約，大概在農曆新年前就會公布去向。

開音樂會「坐喺度唱」 Hana於腳傷後第二日就復工，完全沒有休息，她說：「我已經開咗三場音樂會，拍咗廣告同埋商演，不過啲音樂會我都坐喺度唱。（有猛男抬你上落？）我演唱會啲Band隊友。（唔驚吳卓羲呷醋？）關佢咩事？同埋都唔想休息，嚟緊都仲有廣告音樂會要做，如果今次唔做人哋就唔搵你。」

問到匆忙開工，是不是怕被樂壇新血如一眾《中年好聲音》或《聲夢傳奇》的歌手搶走資源和機會？Hana說：「咁又唔係，佢哋同我參加嘅又唔係同一個比賽，而且資源係你就係你！」