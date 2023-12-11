娛圈單打：援交妹表現亮眼 甜姐兒不日上位

重磅台慶劇《新聞女王》果然不負眾望，掀起全城追劇熱潮！「Man姐」佘詩曼固然居功至偉，其他好戲之人如李施嬅、高海寧、鄧智堅、譚俊彥等等，一樣令劇集生色，就連「天然呆」馬國明首演反派亦帶來驚喜。不過，呢兩日最多人談論的一幕，就要數到飾演何依婷妹妹、名不見經傳的陳若思（Amber）！

劇情講到，援交妹陳若思被高Ling靠害，差佬掃黃期間斷正，為求逃命，從一樓平台爬落地面，結果慘遭車輛撞死！期間她要惶恐大哭，真情流露，獲得一致好評！其知名度本來不高，如今終於廣為人識，大有平地一聲雷之感，吐氣揚眉！

Amber為2020年港姐十強佳麗，之後簽約無綫入行，翌年獲安排加入兒童節目《Think Big天地》做主持。因為外形甜美，去年再躍升為廿多位J2ers之一，《港女野人》算是她的代表作。如今又因為《新聞女王》成功上位，未來肯定大把世界！

她特別感激佘詩曼提點演技，真係識做！所以話，阿佘出品，必屬佳品，真係冇講錯！目前該劇收視高達27.9點，睇嚟衝破30大關指日可待。台前幕後精銳盡出，牡丹綠葉互相扶持，今次無綫總算爭番啖氣。

講開又講，目前大台大鬧花旦荒，出走潮未見停止，好似Amber呢啲肯捱肯搏的後生靚女，實在應該加以重用。小妮子雖然冇受過正規演技訓練，但天賦不俗，似乎比飾演家姐的何依婷更得到觀眾歡心，誠可造之材也！既然何依婷嫁人去，不妨畀多啲機會新人接班吖！