莫文蔚身材不變靠阿媽 林明禎香閨屈質 人滿之患

林明禎昨日在沙田馬場出席活動，明禎指家姐與兩個弟弟近日來港旅遊，為了慳酒店房租，齊齊住在她的屋企，弟弟要打地鋪，弄得她寸步難行。而擔任表演嘉賓的莫文蔚，多年來身材不變，原來全拜媽媽所賜。

莫文蔚（Karen）、「馬來西亞女神」林明禎、魏浚笙（Jeffrey）、林宣妤、鄧卓殷與台星林柏宏昨日在沙田出席馬場活動，首度在馬場表演的莫文蔚，近期在各地進行「莫后光年」巡迴展覽，並於台灣站展出當年拍MV時所穿的旗袍，問到旗袍還合穿嗎？她笑說：「梗係着到，咁多年身形都冇變，全靠遺傳咗媽媽食極都唔肥。」

近期有老公陪伴周圍飛，之後她會與老公返德國，一家人過聖誕節，她說：「布置聖誕樹、整聖誕大餐喺嗰邊係一件大事，不過都係由奶奶負責，唔輪到我幫手，淨係負責食。」又透露老公正學習普通話，簡單溝通沒有問題，更懂得唱她的歌曲如《忽然之間》。

林明禎透露專程帶了家姐和兩個弟弟一齊入馬場，四姊弟難得聚首一堂，不過來港因酒店太貴，齊齊住在她屋企，相當擠迫，弟弟睡在地下，擠得連行走也不夠空間。講到聖誕節，她透露將要拍攝恐怖片，戲中要做被嚇的那一邊，不過要對住空氣演戲，全靠想像力，相當大挑戰。

辛苦搵嚟志在食 明禎與Jeffrey不約而同指努力工作賺錢，就是為了吃好東西，Jeffrey謂平日拍戲已經冇啖好食，故休息時花最多錢就是吃，近期最鍾意食海膽、刺身。林柏宏講到金馬獎失落影帝，他指不會失望，覺得入圍已經很滿足。