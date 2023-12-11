捲王力宏風波 曾獲富商丈夫維護 徐若瑄認離婚：克服不了差異

台灣女星徐若瑄昨日驚爆與新加坡富商老公李雲峰已簽字離婚，結束9年婚姻關係，其後兩人聯名發表離婚聲明，表示盡了最大努力仍克服不了雙方的差異，並會擔任共同監護的父母。不過有網民揣測女方年前捲入王力宏婚變風波乃導火線之一。

徐若瑄於2013年因拍電影《72小時莎到你》而認識投資者李雲峰，2人翌年結婚，徐若瑄婚後與丈夫及兩名繼女同住，並於2015年誕下兒子。昨日有台灣媒體爆出2人已於上月簽字離婚，有指因女方在台灣工作順利不願回新加坡生活，老公又要打理生意不願到台灣，兩公婆長期分隔兩地、聚少離多兼個性不合，加上徐若瑄早前捲入王力宏婚變風波，夫婦終分手收場，而兒子將繼續留在新加坡升學。

結束9年婚姻關係 消息瘋傳後，徐若瑄與李雲峰在社交網發表聯名離婚聲明，表示：「致關心我們的朋友：人生是一趟不斷學習的旅程，我們感謝九年多來彼此在婚姻中的付出與成長。我們盡了最大努力仍克服不了雙方的差異。在經過深思熟慮及溝通，理性友好的協商下，決定劃下婚姻句點。這是我們覺得對彼此最困難但最合適的安排。雖未能攜手繼續往前走，但今後將為我們最愛的人擔任共同監護的父母。雙方各自繼續付出我們最大的愛一起守護我們最愛的人。為保護並避免對雙方及其家人產生不必要的影響，雙方將不再對此事另行回應。感謝外界關愛與理解。最後祝福彼此及大家一切順遂、平安。」其實離婚早有迹可尋，徐若瑄日前在社交網分享聖誕樹的照片，卻發文指：「I'm not happy now.（我現在不快樂）」似乎暗示為離婚一事感難過。

雖然聲明以「克服不了雙方差異」為離婚理由，但有網民認為王力宏事件才是致命關鍵。2021年台灣歌手王力宏被妻子李靚蕾指控出軌，徐若瑄更被指做「小三」，當時她連發3篇聲明強調沒有介入對方的婚姻，李雲峰亦發表護妻宣言力撐：「我不會再讓任何人傷害她。」及後徐若瑄透露已獲王力宏及李靚蕾道歉，小三風波似告一段落。然而，去年9月徐若瑄在台北開騷時，被發現老公不但人沒到，甚至連花籃也沒有，引來夫妻關係生變的揣測，當時她解釋老公出差不在台，花籃則是送到家中。而在王力宏爆離婚風波時，曾有塔羅師批徐若瑄亦可能會在3年內離婚，想不到一語成讖。

為追仔打300支安胎針 除了王力宏之外，曾是「宅男女神」的徐若瑄出道以來情史豐富，有指吳奇隆是其初戀，她亦曾跟吳建豪拍拖，與周星馳、周杰倫及馮德倫等先後傳過緋聞。徐若瑄最終情歸育有兩女的富商李雲峰，婚後男方曾傳財困欠債，有指當時徐若瑄為了替老公還債而復出幕前，幾經辛苦終捱過低潮，而她為生仔亦吃盡苦頭，懷孕期間臥床5個月兼打逾300針安胎針，吃喝如廁都需要人協助，產後更因太久沒走路，導致雙腿肌肉萎縮，經歷長達半年時間的復健，一家5口數年來亦關係融洽，可惜婚姻還是走不到最後。

徐若瑄爆出離婚消息，王力宏的動向亦再成網友話題，早前全面復出幕前的他在多地舉行巡唱，近日又現身台灣歌手潘瑋柏的婚禮，狀態大勇，表現風騷。