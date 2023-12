《奧本海默》本地外語片票房稱王

今年香港頭10部最高票房電影繼續以荷里活電影為主,共有8片打入10大位置。包括排第3位的《職業特工隊:死亡清算上集》(Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One)、第4位的動畫片《超級瑪利歐兄弟大電影》(The Super Mario Bros. Movie)、第5位是《銀河守護隊3》(Guardians of the Galaxy Vol. 3)以及第6位的《Barbie芭比》(Barbie)等。而10大位置之中亦有一部屬日本賣座動畫《THE FIRST SLAM DUNK》,該片年初在港勁收3,882萬元,排全年票房榜第7位。