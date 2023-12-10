《奧本海默》本地外語片票房稱王

2023年即將結束，世界各地陸續公布年度最高票房排行榜，其中英國導演基斯杜化洛倫（Christopher Nolan）執導的話題傳記片《奧本海默》（Oppenheimer），以7,184萬元票房佳績，成為今年香港最賣座外語電影。

今年香港頭10部最高票房電影繼續以荷里活電影為主，共有8片打入10大位置。包括排第3位的《職業特工隊：死亡清算上集》（Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One）、第4位的動畫片《超級瑪利歐兄弟大電影》（The Super Mario Bros. Movie）、第5位是《銀河守護隊3》（Guardians of the Galaxy Vol. 3）以及第6位的《Barbie芭比》（Barbie）等。而10大位置之中亦有一部屬日本賣座動畫《THE FIRST SLAM DUNK》，該片年初在港勁收3,882萬元，排全年票房榜第7位。