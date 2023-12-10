帶貨力超強 熱爆時尚界 Jennie贏「舊愛」V 影響力冠絕韓星

韓流早已入侵國際時尚界！帶貨力超強的韓團BLACK PINK成員Jennie，在「全球社交網時尚影響力」排行榜中成為排名最高的韓星，更力壓前緋聞男友V，至於今年首度亮相國際時尚活動的爆紅女團NewJeans亦成功入榜。

日前落實全員續約YG事務所的BLACK PINK，今年繼續大放異彩，各成員分別獲邀代言不同的國際品牌和出席時尚活動，每次均惹起哄動，帶來強勁宣傳效應。最近有海外媒體公布「2023全球社交網時尚影響力」排名Top 14，當中韓星佔據半數，足見K-Pop勢力早已侵佔國際時尚界。

在社交網擁有多達3.6億粉絲追隨的美國真人騷女王Kim Kardashian穩佔冠軍寶座，她在時尚界的影響力毋庸置疑。至於今年憑首度參演的美劇《偶像漩渦》（The Idol）在全球知名度爆燈的Jennie，其社交媒體的帶貨力同樣驚人，成功打入第2位，是榜內排名最高的韓星。她今年為國際品牌代言的內衣系列熱爆全球，廣告照遍布50多個國家，成功刺激全球消費者對品牌的搜尋量大增22%。

NewJeans勢頭強勁 日前傳出已跟Jennie分手的天團防彈少年團成員V，雖然在國際時裝周同樣大出風頭，但帶貨力卻不及Jennie，位列第3位。另外3位BLACK PINK成員Rose、Jisoo與Lisa分別排名第4、5及7位。而同樣來自美國真人騷家族Kardashian的時尚界紅人Kylie Jenner與Kendall Jenner分別進佔第6及8位。英國萬人迷碧咸（David Beckham）與美國人氣女星「蜘蛛女」Zendaya、「名門獄女」Paris Hilton亦依次躋身第9至11位。此外，今年首度亮相國際時裝周的韓國男團ENHYPEN，以及出道年多便囊括多個樂壇大獎的勁爆女團NewJeans亦成功殺入榜內，分別進佔第12及14位；時尚KOL女王Chiara Ferragni排名第13位。