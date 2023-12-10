暢所欲玄：陰氣重的房子有何特徵？

陰氣重的房子潮濕、有絲絲寒意，溫度比周圍環境陰冷，且給人壓抑、焦慮、抑鬱、害怕等負面感覺。居住久了容易精神狀態不佳，喜怒無常，沒精打采，甚至身體抵抗力變弱。以下一起看看陰氣重的房子有甚麼特徵吧！

1.背陽房：背陽屋是指背向陽光，顧名思義是房子無法直接受到陽光照射，以致屋內溫度較低，陰涼且易潮濕。從風水角度來說，背陽屋採光不佳，宅內光線昏暗，加上陽光不足會導致陰氣積聚，久而久之容易對居住者的運勢帶來諸多不利影響。

2.長形房：中國傳統文化認為天圓地方，好的房子格局以方方正正為佳。長方形房子不論如何配置，靠中的部分總是比較封閉，不見陽光，這樣的格局容易藏積陰氣，影響居住者的健康運。

3.宅內鏡子太多：在風水學上，鏡子屬陰，是一種能量聚集之物，能夠反射和擴散周圍的氣場，所以不能隨意擺放。家宅內鏡子太多，容易導致宅內陰氣過重，或把一些怨氣的磁場攝入鏡子裏，導致居住者情緒不穩，脾氣變得暴躁，心態漸漸失衡。

如何化解？

宅內陰氣較重，建議可擺放一盞24小時常開的長明燈，並且定期清理家中雜物，保持整潔，自然有助提升宅內陽氣。

玄學名師黃楚淇