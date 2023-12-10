娛樂

是日通勝

農曆十月廿八
癸卯年 甲子月 壬寅日
宜：嫁娶、開市、動土
忌：祭祀、開渠、祈福
幸運方向：坐南向北
幸運數字：21、24、40
幸運顏色：紅
吉時：
上午5時至7時
下午1時至3時
晚上7時至9時
凶時：
中午11時至1時
下午3時至5時
下午5時至7時
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