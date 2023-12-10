娛樂

呂珊識唱姜濤名曲 唔敢獻醜
歌手呂珊昨日舉行記者會宣布明年1月30至31日在伊館舉行兩場演唱會，邀請了識於微時的音樂人徐日勤任音樂總監。今次是呂珊相隔6年再在港開騷，以四面台會觀眾，並學唱年輕歌手的歌，笑言是「人肉AI」，也懂唱姜濤的《蒙著嘴說愛你》，但謙稱唱得不好聽，不會在演唱會唱出。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc