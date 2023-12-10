呂珊識唱姜濤名曲 唔敢獻醜

歌手呂珊昨日舉行記者會宣布明年1月30至31日在伊館舉行兩場演唱會，邀請了識於微時的音樂人徐日勤任音樂總監。今次是呂珊相隔6年再在港開騷，以四面台會觀眾，並學唱年輕歌手的歌，笑言是「人肉AI」，也懂唱姜濤的《蒙著嘴說愛你》，但謙稱唱得不好聽，不會在演唱會唱出。