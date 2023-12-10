泰港男神 同場比併 Win來勢洶洶 壓Jeffrey

港產男神魏浚笙（Jeffrey）與泰國男神Win Metawin、劉俊謙及林愷鈴前晚現身品牌活動，逾百Win的粉絲早已在場恭候，當偶像出場時，尖叫聲震耳欲聾，聲勢浩大，期間Win走近粉絲堆簽名，表現十分親民。

Win表示由於經常來港，已視香港為第二個家，此行最希望可以品嘗到中式粉麵、打邊爐等美食，而數月前他亦曾來港拍攝電影，是他畢生難忘的經驗。他透露明年2月會舉行粉絲見面會，提到他的好拍檔泰星Bright將於12月27日生日，問他準備了甚麼禮物送對方？他說要好好想一想，並賣口乖指可以送品牌的產品給對方。

至於Jeffrey則以一頭新髮色示人，他謂：「因為之前將頭髮漂咗，所以唔好嘥，試吓唔同顏色，睇吓咩色最啱自己，短時間內都唔會轉番黑色。」他稱聖誕節會跟《膠戰》拍檔一齊慶祝，工作方面有不同的唱歌商演，由於預計明年一月就要開拍新戲，故趁之前多接job搵錢。

林愷鈴讚阿媽霸氣 同場的林愷鈴稱有捧母親龔慈恩主演的劇集《新聞女王》場，她說：「聽到網上評價好好，好戥佢開心。（媽咪個角色好霸氣，佢平時係咪咁？）睇情況，我細個嘅時候佢會，算係嚴母。」問到聖誕會否與男友慶祝？她笑言：「咁要搵到個男友先。（楊天宇呢？）佢係朋友，多謝大家咁關心我嘅感情生活，我會加油努力。（聖誕會唔會同佢一齊過？）我哋有個朋友群組，不過大家都好忙，可能未必約到。」