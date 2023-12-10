鄭嘉穎率直惹誤會 陳凱琳力撐：老公做番自己！

藝人鄭嘉穎與好友馬國明不和傳聞持續發酵，其「嘥時間」言論被批不恰當之餘，更被質疑是其表弟王賢誌發文所指的「雙面人」，四面楚歌下幸得太太陳凱琳挺身「護夫」，力證為人向來率直：「我老公一直都係好統一做番自己。」

藝人陳凱琳（Grace）昨日出席活動，談到她早前於社交網晒出旅遊照，被批評於老公鄭嘉穎與馬國明鬧出風波期間「火上加油」，她解釋純粹想與大家分享見聞，對於老公言論被指用詞不恰當，她解釋：「我老公講嘢比較簡潔，其實佢有一面大家都知道，佢永遠都係鄭嘉穎，無論係工作時候嘅鄭嘉穎，抑或對朋友嘅鄭嘉穎，都係一個好精簡嘅人，呢樣嘢某程度上都可以欣賞，因為係比較真性情、率直啲，當然喺今次情況有少少畀人誤會佢嘅意思，不過我覺得都過咗去。」

覺得王賢誌冇惡意 談到嘉穎表弟王賢誌日前在社交網發文，指有人是「雙面人」及「日久見人心」，令外界揣測他批評的正是鄭嘉穎，Grace表示有留意，又指與對方曾有過幾次碰面：「佢係一個好重情嘅人，呢樣嘢我係好欣賞佢，一個重情嘅人都希望每一段關係同感情都可以最好，相信佢講呢段說話都係希望佢哋嘅關係可以一直保持最好，我覺得冇惡意。（即係講緊嘉穎？）呢個我唔清楚，無論佢係講我先生又好，講其他人都好。（但講雙面人、日久見人心？）咁呢樣就唔知，但我老公一直都係好統一做番自己，希望識得佢嘅人都知道呢樣嘢。」