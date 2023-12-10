中娛星動：借角色回應婚變傳聞？劉詩詩：她可獨當一面

內地女星劉詩詩與吳奇隆近年屢傳婚變，早前更傳出因育兒問題起爭執，不過他們未作回應。劉詩詩昨日突然在社交平台發聲，令人猜測有弦外之音。

劉詩詩在內地網劇《一念關山》飾演在異國蟄伏數年的武功高手任如意，昨日她分享一棵樹的照片，表示想成為一棵樹，並上載訪問截圖，當中被問到「任如意」若是花朵，會是哪種花？她表示：「如意不是一朵花，可能是一棵樹，她是有根的，她是堅韌的，她是可以獨當一面的，但是我覺得她可能心裏有個向日葵。」

新劇戲份捱刪 網民紛紛猜測劉詩詩這則發文的含意，好奇她是否意有所指。有人認為她似在回應粉絲代她抱不平，因為她為《一》劇拍攝125天，最終戲份卻被刪了大半，影響了很多角色的連貫性；亦有人指詩詩多年來甚少回應私生活，說明了其低調作風。

其實劉詩詩與吳奇隆去年已傳婚變，有指吳奇隆與工作人員曖昧，當時兩夫妻發共同聲明否認：「生活是自己的，本不想公開回應，但已經打擾到我們的生活和家人朋友，請不要再傳播不實的言論。我們一直都很好，謝謝大家的關心。」未料今年再度傳出夫妻不和。