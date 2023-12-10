阿Sa還飛債 阿嬌戒肉操Fit Twins紅館騷再加4場破紀錄

組合Twins宣布明年初舉行的紅館騷第二度加場，打破Twins的個唱紀錄！成員蔡卓妍（阿Sa）坦言欠下朋友不少飛債，加場正好解其燃眉之急，不用被怪辦事不力，又揚言要趁行得走得多開幾場，鍾欣潼（阿嬌）透露已開始戒肉操弗身形。

今年是Twins成軍22年，組合相隔9年再踏紅館，將於明年舉行演唱會，早前預售反應熱烈，由原定6場加至8場，公開發售時門票秒速搶完，昨日公布再度加開4場，合共12場，打破過往最多5場的紀錄，今次再度刷新紀錄，阿Sa與阿嬌都大感開心，尤其阿Sa，她直呼今次獲救：「真係救到我燃眉之急，我真係好唔夠飛，之前我用自己嘅飛行里數去換番自己演唱會啲飛，換完都係唔夠，幫唔晒朋友訂，依家再加，咁即係有救啦，唔使啲朋友唔開心，話我辦事不力。歌迷都不停留言畀我，話搶唔到飛想喊，所以我哋今次特別為佢哋搞緊一場加場係歌迷會專場。」

「做到咪做多幾場囉」 至於阿嬌坦言聽到再加場，既愕然又驚喜：「係一個突破，做咁多場，對自己體能上都有少少擔心，但會盡全力去做！已經開始戒緊肉，淨係食菜、海鮮，因為只食齋又怕唔夠營養，記緊歌詞排緊舞啦！」

講到破紀錄，阿Sa謙稱：「唔好講咩紀錄啦，我淨係會諗，趁行得走得，做到咪做多幾場囉，再老啲唔知自己頂唔頂到吖嘛。」她透露兩個月前已經開始進行飲食管理及操體能：「依家瘦咗好多，咁唔可以淨係瘦，因為都要體力，所以不停有做運動增肌肉。」她指原本唱8場，打算一氣呵成，期間不設休息日，但現在12場，中間會安排休息日以保證有更好的演出狀態。

另外，最近有不法之徒於社交網貼文指Twins演唱會招聘保安、檢票員等職位，演唱會總監馮貽柏澄清，從來沒有進行過任何這些職位的招聘，提醒歌迷千萬不要受騙，切勿把自己的私人資料或電話等給予這些網站，小心保障個人利益。