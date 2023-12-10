獨家消息：《新聞女王》結局留伏線 黃宗澤睇中佘詩曼 添食爆三角戀

無綫台慶劇《新聞女王》近日掀起煲劇潮，前日內地搶先播放結局篇，佘詩曼最終情歸舊愛譚俊彥，但黃宗澤在劇集尾聲驚喜亮相派「彩蛋」，更直言對阿佘有興趣，似為續集留伏線。據知無綫將乘勝追擊開拍續集，一眾主角均有得留低，主線繼續由阿佘牽頭，聯同黃宗澤及譚俊彥上演兩男爭「女王」的戲碼！

佘詩曼、馬國明、高海寧、何依婷及李施嬅等主演的《新聞女王》已播出3星期，最高收視點達27.9，隨着劇情愈來愈緊湊，激發觀眾的煲劇癮，相信收視會繼續攀升。雖然大結局要待本月22日才播映，但內地影視平台已率先播放，一眾主角的結局隨之揭盅。阿佘最終翻撻舊情人譚俊彥（Shaun），其餘角色亦有好結果，如後期黑化的李施嬅改邪歸正、高海寧與何依婷離開是非地轉投新職場，不過最令網民驚喜的，是黃宗澤（Bosco）在尾聲登場，他與阿佘在電視台門口相遇，被問到是否對「飛爺」鄧智堅的職位有興趣，Bosco直言對新聞部總監一職及電視台均零興趣，反而對「新聞女王」阿佘有興趣，似為續集留伏線。

雖然Bosco出場只有短短一分鐘，但已引起網民熱烈討論，除了好奇他與阿佘是否有感情線，更要求趕快開拍續集。其實阿佘早前亦曾出口術，明言想開續集，據知無綫有感劇集反應熱烈，已拍板添食，而阿佘已預留檔期，故事會承接劇情，交代Bosco的身份，更會與「車房佬」Shaun爭阿佘！至於其他角色亦有得留低，但由於高海寧及何依婷的角色已離開電視台，故劇本方面將作修改。

陳山聰客串搞喊觀眾 Bosco昨日受訪時，坦言與阿佘已十多年沒合作，對於《新》劇這一幕登上熱搜，他說：「有啲反應都幾開心吖，當做吓宣傳囉！（開續集想唔想參與？）拍唔拍續集梗係問阿佘，新聞女王嘛，唔係新聞國王。（結局留伏線？）咁咪好囉，有啲幻想空間。」至於Shaun對於續集將與Bosco爭阿佘，他受訪時透露10年前曾與Bosco合作內地劇《偏偏喜歡你》，再合作相信會有火花。談到阿佘明言今次合作未夠喉，寄望將來再有機會碰頭，他笑說：「同佢拍就一定未夠喉，希望再合作，但又唔一定係續集，或者倒番轉，我嘅戲佢又可以幫我呢！」

除了Bosco驚喜派彩蛋，陳山聰亦有在《新》劇結局篇的單元故事登場，飾演智障爸爸的他為去世的女兒伸冤，出色演技獲內地網民留言激讚：「這部劇他的演技驚艷到我了，看得我哭死」、「演技太好，跟着哭了」等，山聰表示：「尋日睇到好多網上留言，今次遇到呢個角色係緣分，唔係阿佘我都未必會接呢個角色，因為佢返嚟拍劇，又係我其中一個好好嘅朋友，佢難得返嚟我點都要撐佢！我同佢講過客串或一個過鏡都會做，多謝佢，希望可以開拍續集，但唔係搵我客串啦！」他直指今次角色難演繹，自己有一定壓力，特意找來戲劇老師全程指導。