娛樂

天羽希純考牌肥佬

日本偶像女團#2i2的27歲成員天羽希純，人如其名外表純情，卻擁有G Cup天然美乳，反差魅力令她近年在寫真界人氣高企，俘虜大批男粉絲。
希純忙於影寫真及女團工作之外，最近抽時間考車牌，希望可以駕車兜風，但她日前在社交網公開結果，無奈表示肥佬收場。
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