入圍百大最具權力女星 瑪歌羅比得戚 早知「芭比」冇得輸

訪問開始時，施安利因《Barbie》票房成功而恭喜瑪歌，並問她怎樣知道影片會聯繫到普羅大眾，瑪歌信心爆棚地表示：「上映前已經肯定影片有90%機會大收，其餘10%我就諗『可能有機會出錯。』而呢一切要全歸於Greta Gerwig（導演）嘅功勞。如果唔係Greta，（套戲）好可能會係一場絕對嘅大災難！」她更指一直堅持影片必定要由Greta執導。此外，《Barbie》與《奧本海默》最近被美國電影學院（AFI）選為今年10部最佳電影之一，頒獎禮將於明年1月12日舉行。

楊紫瓊「阿嫂」造型曝光

另一方面，美國娛樂雜誌《The Hollywood Reporter》（THR）每年底都會公布「100位最具權力的娛樂事業女性」，今年名單出爐。多位今年有傑出表現的業界女性都入圍，其中瑪歌首度入圍，其他娛樂界紅人包括兩大天后Beyonce與Taylor Swift、今年勇奪金像影后的楊紫瓊及美國天后Adele等，齊齊打入「百大女性」之列。同獲雜誌頒發領袖獎的Adele前日出席雜誌舉行的慶祝晚宴，她在訪問中爆粗表示被囝囝的同學忽視。至於楊紫瓊主演的Netflix新劇《孫家兄弟》（The Brothers Sun）將於明年1月4日上線，她在劇中的黑幫大嫂造型近日首度曝光。