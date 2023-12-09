娛樂

張名雅跌膊騷腿慶生
藝人張名雅日前36歲生日，於社交網分享老公蔡錦豪為她慶生的相片，相中的她與老公前往歎日本高級料理，其老公更細心準備了生日氣球，但都不及穿上跌膊連身短裙、露出白滑美腿的壽星女吸睛。她指時間飛逝，回看成長過程想起父母開始年紀大，覺得要珍惜跟家人相處的機會及時間。
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