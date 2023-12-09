素海霖獲「寵幸」晒命 Edan𥄫女又斷正

男團MIRROR成員呂爵安（Edan），今年2月被發現在社交平台觀賞大胸性感女的照片，事後他回應事件時疑似爆粗指被中學同學跣，全因錯手按到網站連結。近日他重蹈覆轍，再被發現瀏覽香港首位進軍日本AV界的女優素海霖（繪麗奈）的社交平台，更被對方截圖公諸於世！

素海霖透過社交平台晒「證據」分享截圖，力證Edan曾看過其限時動態，並心情激動地表示：「尋晚見到，好開心同驚嚇。雖然只係睇我story，但如果大家有睇我嘅訪問的話，就知道我係鍾意Edan。」她大讚Edan做事光明磊落：「果然『名』人不做暗事，用自己acc睇。」

姜濤人氣三連冠 另外，人氣高企的Edan，在網上搜尋器的年度人氣榜中排第5位，其隊友姜濤則連續3年摘下冠軍，小天后炎明熹排名第2，第3名則是組合MIRROR。Edan另一隊友Anson Lo排第4，而第6至10名依次為李玟、張敬軒、尹光、陳卓賢及韓國女團BLACK PINK。