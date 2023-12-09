中娛星動：炎亞綸性侵罪脫身 曙光圖訴心聲

台灣藝人炎亞綸早前被前男友耀樂指控性侵，雖然已判「罪嫌不足」不起訴，但被害人不服再訴，台灣高等檢查署昨日駁回。炎亞綸分享曙光圖，意味「撥雲見日」。

炎亞綸被網紅前男友耀樂指控在他未成年時偷拍性愛片，更讓影片在網上流出，其後炎亞綸涉犯《兒童及少年性剝削防制條例》「製造少年猥褻行為電子訊號」及「意圖散布而持有少年性影像」等罪嫌，被正式提出起訴。妨害性自主等部分經調查後，檢察官認為罪嫌不足，依法作不起訴處分，惟被害人不服，並向台灣高檢署聲請再議。經台高檢審查後，認為被害人聲請再議無理由，昨日駁回，炎亞綸不獲起訴。

仍有兩罪待審 檢警根據雙方對話，認為耀樂從未提及性愛影片是在不知情之下遭偷拍，認定炎亞綸沒有違反被害人意願，因此妨害性自主部分予以不起訴。炎亞綸經理人回覆：「謝謝證清白。」而炎亞綸在社交網上載黎明曙光圖，雖然未發一字一句，但粉絲認為偶像是暗示「撥雲見日」。

不過，由於案發時被害人尚未成年，炎亞綸拍攝兼持有私密影片，事後更傳給友人，士林地檢署仍依《兒少性剝削防制條例》的「意圖散布而持有少年性影像」、「製造少年性交行為之電子訊號」兩罪嫌起訴炎亞綸。