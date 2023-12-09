甘心貼錢同偉仔談情 蔡卓妍裝假狗 登人生高「峰」

女星蔡卓妍向來身材平平，為了演好新片的成熟角色，她頂硬上裝假胸，自誇身形隨即躍升至人生高峰點！片中有幸與影帝梁朝偉發展感情線的她，笑指開心得要把片酬「攞番出嚟」！

蔡卓妍（阿Sa）在英皇電影《金手指》飾演影帝梁朝偉背後女人，笑指能夠與偶像同場演出，絕對是付錢也買不到的難得機會，直言不好意思：「真係要將自己份片酬攞番出嚟！」

片場開工如上演技課 首日開工就與偉仔同場演戲，阿Sa以成熟造型亮相，她說：「我一早同自己講唔可以畀自己壓力，以免影響角色上嘅表現，亦唔可以用Fans心態去面對前輩，戲中我唔係阿Sa，我係演緊角色，當然我都會趁機偷師啦！」拍攝當天，她在現場仔細觀察偉仔及白只的演出，為自己上了一堂演技課。

片中飾演偉仔的另一半，造型師為阿Sa花了不少心思，打造出不一樣的她，尤其身材奇峰突出，渾身散發女人味！阿Sa描述這身造型時說：「場戲大概係，我嘅角色廿幾歲就做咗上市公司主席，所以感覺比較穩重啲。其實今次我戲入面嘅髮型大部分都係特別設計嘅假髮，連身形都成為我人生高峰點，好豐滿，之前成日覺得自己手臂肥咗，但戴咗假胸之後，發現自己成個人都好瘦，原來之前唔係肥，係個胸唔夠大！」