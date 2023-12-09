東方表行推動藝術創作 劉穎鏇心郁儲靚錶 丁子朗守時免捱鬧

藝人劉穎鏇及丁子朗昨晚亮相東方表行活動，兩位都是守時之人，直言愈來愈喜歡欣賞名錶。近期工作甚為忙碌的丁子朗，揚言試過兩日兩夜冇瞓，幸好拍劇常捱夜才頂得住。同是大忙人的劉穎鏇則試過拍劇30小時冇瞓，盡顯鐵人本色。

為支持香港藝術家及本土藝術，東方表行贊助在中環舉行的「江康泉：戰國龐克」展覽，並於昨晚舉行「Time Travel Party」派對，藝人劉穎鏇（Tiffany）、丁子朗、黃奕斌（Hugo）、吳嘉禧（Cheronna）、梁雍婷、冼康正、前運動員馬詠茹，以及東方表行董事總經理楊衍傑等亮相，眾人均悉心打扮配名貴腕錶，盡顯高貴。歌手洪嘉豪、謝曉盈、歸綽嶢以及舞壇新秀李潤東則擔任表演嘉賓。

Tiffany、丁子朗及Hugo一起受訪，丁子朗表示很喜歡電子錶，但昨日戴上價值20萬港元的腕錶後大感欣賞，他說：「戴呢啲錶真係唔能夠急，要慢慢欣賞，亦代表到個價值，好喜歡呢隻錶嘅灰色錶面，好有型。」

Tiffany亦指自己愈來愈懂得欣賞靚錶，但暫時未有能力收藏：「靚錶好值得收藏，有升值潛力。」她自言愛守時，丁子朗亦笑言：「我都好準時，因為驚畀人鬧，今次經理人已經Call咗我10次要我準時，但好嘅，準時係美德。」

洪嘉豪獻唱有心思 丁子朗與Hugo參加了節目《亞洲超星團》，他們不約而同指24小時都不夠用，Hugo指近期每日花4、5小時練歌排舞，丁子朗則試過綵排連拍攝，兩日兩夜沒睡覺，他說：「當時覺得有得沖涼已經好人道，好彩我拍開劇都捱到，但拍呢啲節目幾緊張，因為唔知鏡頭幾時影到我，始終代表香港，唔想失禮。」Tiffany亦表示試過為拍劇連續30小時沒睡。

為派對擔任表演嘉賓的洪嘉豪獻唱了3首歌，全部與時間有關，相當有心思，將於明年開騷的他，希望開騷前可以出歌，但又發現不夠時間做歌，因要配合其他工作人員，至於會否為開騷操肌？他說：「我不停Keep住個狀態，唔係想要好勁嘅身形，只係唔想肥。」之前他敏感發作，導致聲沙沙，他表示現時會更加小心，注意身體。